В РФС следят за ситуацией в Оренбургской области в преддверии матча РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что на данный момент опасений в проведении матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и нижегородским «Пари НН» из-за паводков нет.

«Прежде всего этим занимается РПЛ, оперативное управление на них. Но мы с лигой в тесном контакте, мониторим ситуацию и при необходимости будем что‑то делать. Нынешняя ситуация позволяет нам не опасаться», — сказал Митрофанов «Матч ТВ».

Встреча 24‑го тура между командами состоится 14 апреля. Начало игры в 12:00 мск.

9 апреля администрация Оренбурга призвала жителей немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления.

Ранее в «Оренбурге» заявили, что пик паводка не угрожает проведению матча с «Пари НН».