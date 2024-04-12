В РФС следят за ситуацией в Оренбургской области в преддверии матча РПЛ
- РИА Новости
«Прежде всего этим занимается РПЛ, оперативное управление на них. Но мы с лигой в тесном контакте, мониторим ситуацию и при необходимости будем что‑то делать. Нынешняя ситуация позволяет нам не опасаться», — сказал Митрофанов «Матч ТВ».
Встреча 24‑го тура между командами состоится 14 апреля. Начало игры в 12:00 мск.
9 апреля администрация Оренбурга призвала жителей немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления.
Ранее в «Оренбурге» заявили, что пик паводка не угрожает проведению матча с «Пари НН».