В «Оренбурге» заявили, что пик паводка не угрожает проведению матча с «Пари НН»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о матче 24‑го тура РПЛ с «Пари НН».

«В спортивном плане всё по‑прежнему — никаких проблем нет. Мы тоже видим всю информацию и внимательно к ней относимся. Все подъезды к стадиону открыты, аэропорт работает. Всё хорошо и в рабочем состоянии», — цитирует Еремякина «Матч ТВ».

Встреча 24‑го тура между командами состоится 14 апреля. Начало игры в 12:00 мск.

«Оренбург» с 23 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице. Нижегородский клуб с 28 очками располагается на десятой позиции.

9 апреля администрация Оренбурга призвала жителей немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления.

Ранее ФБР создала оперативный штаб для помощи пострадавшим от наводнения в Оренбургской области.