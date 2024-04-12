ФБР создала оперативный штаб для помощи пострадавшим от наводнения в Оренбургской области

Федерация бокса России создала оперативный штаб для помощи людям, пострадавшим во время наводнения в Оренбуржье.

«Федерацией бокса России создан оперативный штаб для помощи людям, пострадавшим во время чрезвычайной ситуации в Оренбургской области.

Штаб активно работает, собирается и обрабатывается информация о пострадавших. Наши специалисты работают и на местах, реагируют на запросы людей в регионах. Мы собираем гуманитарную помощь — вещи первой необходимости для тех, кто в этой непростой ситуации потерял кров, у кого личные вещи остались в затопленных домах.

Работа штаба распространяется также и на другие регионы, где есть угроза наводнения, — в частности, на Курганскую область. Федерация бокса России никогда не остаётся в стороне, если где-то страдают люди», — заявила генеральный секретарь ФБР Татьяна Кириенко.

За предыдущую ночь в Оренбурге подтоплены ещё 361 дом и 900 участков

Ранее сообщалось, что «Оренбург» впервые в своей истории не пропустил в трёх матчах РПЛ подряд.