Тухель обвинил судей в поражении «Баварии» в матче Лиги чемпионов с «Реалом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал судейство в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».

«Последовало катастрофическое решение линейного судьи и главного арбитра. Это ощущалось как предательство. Линейный извинился, но это не помогает. Поднять флаг в такой момент…», — цитирует Тухеля BBC.

Встреча в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:1. (первая игра — 2:2).

В компенсированное время защитник гостей Маттейс де Лигт забил гол после свистка арбитра. По современным правилам, судьи должны были дать доиграть момент, несмотря на подозрения на офсайд.

Таким образом, мадридская команда вышла в финал турнира, где сыграет с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что «Реал» в 18-й раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.