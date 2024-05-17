ФИФА планирует разрешить тренерам запрашивать просмотр ВАР

Международная федерация футбола (ФИФА) хочет предоставить возможность тренерам запрашивать видеоповторы.

«Мы намерены развивать и улучшать систему ВАР. Система уже проходит испытания. Тренеры смогут дважды запросить просмотр. Игроки могут попросить тренера сделать запрос», — приводит слова президента ФИФА Джанни Инфантино Marca.

Также отмечается, что если первоначальное решение будет изменено, то запрос не сгорит и у тренера сохранятся два просмотра.

Ранее сообщалось, что ФИФА обяжет все ассоциации внести статью о санкциях за расизм в дисциплинарные кодексы.