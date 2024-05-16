Экс-игрок «Ман Сити» заявил, что благодаря VAR футбол эволюционирует

Экс-нападающий «Манчестер Сити» Пауло Ванчопе высказался о применении системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Долгое время футбол отставал от других видов спорта в технологическом отношении, а сейчас он эволюционирует. Это необходимо. Например, видеоповторы уже давно используются повсеместно, а у нас лишь недавно стала функционировать система VAR. На мой взгляд, они имеют очень важное значение», — сказал он RT.

Экс-игрок также предположил, что если бы в 1986 году применяли VAR, то не было бы «руки Бога» Диего Марадоны.

«Да, действительно. Было бы одной звездой футбола меньше», — отметил он.

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