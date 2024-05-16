«Было бы одной звездой футбола меньше»: Ванчопе о «руке Бога», внедрении VAR, переходе из баскетбола и карьере в сборной

Если бы система VAR применялась на чемпионате мира 1986 года, Диего Марадона мог быть и не стать звездой. Об этом в интервью RT заявил экс-нападающий «Манчестер Сити» Пауло Ванчопе. По его мнению, видеоповторы стали частью эволюции футбола и необходимы в современных условиях. Также спортсмен рассказал, как оставил баскетбол ради занятий футболом, с чего началась его карьера в АПЛ и что помогло сборной Коста-Рики совершить фурор на мундиале 2014 года.

— Ваш отец был известным футболистом и выступал за сборную Коста-Рики, но вы сами в юности склонялись к баскетболу. Это так?

— Да. Начал заниматься им в старшей школе, примерно, когда перешёл в восьмой класс. Учитель физкультуры увидел во мне задатки и убедил, чтобы я остался в баскетбольной команде. Когда учился в десятом, у меня появилась возможность получить стипендию и поехать в США благодаря тому, что я занимался баскетболом. Таким образом, если в футбол я начал играть в пять-шесть лет, то в баскетбол — в 13 — 14.

— Следовательно, вы планировали профессионально заниматься именно баскетболом?

— Именно так. Мне посчастливилось защищать цвета юношеской сборной по баскетболу, и в США я достиг хороших результатов. У меня была возможность продлить стажировку, получить стипендию и продолжить выступать за университет, но я решил вернуться в Коста-Рику, чтобы получить диплом об окончании обучения и повидаться с друзьями. Встретился с бывшими товарищами по команде, с которыми мы играли за дубль «Эредиано». Так вышло, что в этот день основа проводила товарищеский матч с юниорами. У вторых не набирался состав, поэтому они попросили меня выйти на поле.

— Как всё прошло?

— Я забил три гола в ворота основы. После этого тренер сказал: «Почему я никогда не слышал об этом парне?». Ему ответили, мол, я только приехал из США, где учился и играл в баскетбол. Тогда наставник заявил, что хочет видеть меня в составе. В тот же момент юношеская сборная Коста-Рики квалифицировалась на чемпионат мира в Катаре. Меня попросили пройти отбор в команду. Я согласился, а остальное вы знаете. Я остался в футболе.

— В это время вам приходилось совмещать спорт и учёбу…

— Я закончил школу, а после того, как принял решение остаться в Коста-Рике, поступил на факультет бизнес-администрирования. Но после года обучения в университете мне предложили пройти просмотр в одной из английских команд. Тогда мне было 19 лет.

— Можно сказать, что именно тогда и началась ваша профессиональная карьера?

— Думаю, старт был положен на том самом молодёжном мундиале — за мной начали следить скауты и клубы. Однако реальная возможность уехать за границу у меня появилась, когда я дебютировал за взрослую сборную в ходе квалификации к чемпионату мира 1998 года во Франции. В матче с США отметился голом и передачей, выступил неплохо. Так совпало, что трансляцию встречи смотрел экс-защитник «Арсенала» Боб Макнаб, тогда проживавший в США. Он обратил на меня внимание и решил связаться.

— В конце прошлого века у скаутов и агентов не было возможности сходу оценить спортсмена, ведь не были развиты ни социальные сети, ни всевозможные специализированные аналитические платформы. Да и переговоры наверняка велись иначе. Как всё проходило?

— Макнаб лично приехал и пообщался с клубом, со мной, семьёй. Сначала он говорил, что я буду выступать за французскую «Ниццу», которой владеет его друг. Но впоследствии тот лишился своего поста, и этот вариант отпал. Тогда Боб сказал: «Нет, я перевезу тебя в Англию». Там я попал на просмотр в «Куинс Парк Рейнджерс», забил шесть мячей в трёх матчах, но в команду меня не взяли.

Тогда Макнаб заявил: «Ничего страшного, ещё раз попробуешь пройти просмотр, но на этот раз в команду Английской премьер-лиги». Речь шла о «Дерби Каунти», в тот момент выступавшем в АПЛ. Я недоумевал: «Меня не взяли в коллектив второго дивизиона, с чего бы это сделать клубу АПЛ?». То же самое говорили и многие друзья, но мне было нечего терять. К счастью, тренерский штаб во главе с Джимом Смитом оценили моё мастерство и решили подписать контракт.

— Наверняка было непросто привыкнуть к английскому климату после проживания в Коста-Рике?

— Просмотр я проходил в конце января. В это время там ужасная погода. Спрашивал о возможности предоставить мне дополнительную одежду, но мне отказывали. Не знаю, была ли это часть проверки, призванная продемонстрировать, могу ли я адаптироваться. Позже Макнаб рассказал, что они сомневались не в мастерстве латиноамериканцев, а в силе духа, характере. Не знали, привыкнем ли мы не только к футболу, но и к другому образу жизни, климату. Лично я тогда воспринимал это как некий тест, но меня это не волновало. Несмотря на холод, я должен был продемонстрировать все свои способности.

Результативность во многом зависит от настроя. Все, кто играет в футбол, обладают талантом. Но чтобы добиться успеха и закрепиться на высоком уровне, нужна огромная сила воли.

— В составе «Дерби Каунти» вы провели почти три года, после чего отправились в «Вест Хэм», а оттуда уже перешли в «Манчестер Сити». Хотя в то время главной командой города был «Юнайтед».

— Да, они были на высоте. Это был расцвет «красных дьяволов». И примерно в те же годы поднялся «Арсенал», благодаря Патрику Виейра, Тьерри Анри и другим великим спортсменам.

— Насколько известно, у вас двое детей.

— Да, они уже взрослые. Памеле 21 год, а Пабло 15 лет.

— Тот период вашей карьеры они не застали, но наверняка осознают, что являются детьми очень известного спортсмена.

— В первую очередь, я для них папа, а не какой-то там известный футболист. Например, в составе «Малаги» я играл с золотым составом «Реала», «Барселоной». Но когда я рассказывал им, как пересекался на поле с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, они искренне удивлялись.

— Возможно, но в Коста-Рике вы были и остаётесь большой звездой, да и в АПЛ вас наверняка узнавали на улицах. Как ваши дети воспринимали это?

— В детстве Памела обижалась и ревновала, когда ко мне подходили люди, чтобы попросить автограф или сфотографироваться. В итоге, она даже стала носить с собой блокнот с карандашом. И как только меня просили где-то расписаться, делала то же самое и протягивала человеку листок.

— В 2002 году вы в составе сборной Коста-Рики впервые выступили на чемпионате мира — в Японии и Южной Корее, а спустя четыре года вновь отправились на мундиаль, но уже в Германию…

—Да, это было особое время. До этого Коста-Рика в последний раз выступала на чемпионате мира в 1990 году. И прошло 12 лет, прежде чему наша сборная вновь получила такую возможность. На мундиале не бывает простых соперников, но тогда с нами в группе были Китай, Турция и Бразилия. В итоге, турки завоевали бронзу, а бразильцы — золото. Нам же не хватило всего одного или двух голов для того, чтобы пройти в плей-офф. Но это был уникальный момент.

— В 2006 году сборная потерпела три поражения на групповой стадии и вновь не смогла квалифицироваться в 1/8 финала. Как вы считаете, после того турнира в костариканском футболе произошли какие-то изменения? Ведь в 2014-м команда смотрелась великолепно и впервые в истории добралась до четвертьфинала. Правда, предшествовал ей невыход на ЧМ-2010.

— Да, эта неудача вполне объяснима, поскольку каждые восемь лет происходит смена поколений. В 1998 году мы тоже не смогли отобраться на мундиаль, но тогда мы только набирали обороты, а окончательно наша команда сформировалась в 2002 — 2006 годах. Затем я ушёл из сборной, и потом произошла очередная смена поколений. В ней появились Кейлор Навас, Сельсо Борхес, Брайан Руис, Жоэль Кэмпбелл. Все они участвовали в отборе к ЧМ-2010. И то фиаско лишь сделало их сильнее.

— И потом случился тот самый прорыв на чемпионате мира в Бразилии.

— Так совпало, что в сборную пришло очень хорошее поколение. 85% или даже 90% состава — игроки европейских клубов, причём основные. Так что всё сложилось

— При этом сборная попала в одну группу с Уругваем, Италией и Англией. А после жеребьёвки многие шутили, что в плей-офф выйдет та команда, которая забьёт больше голов Коста-Рике.

— Над нами практически смеялись. Ждали, что мы проиграем все матчи со счётом 0:5. Правда? Но этот спорт тем и прекрасен. Нужно готовиться, соревноваться, бороться до конца. Мы также понимали, что европейцам будет непросто выступать в Латинской Америке из-за жары и влажности. Это довольно тяжело. Думаю, что эти факторы сказались на результатах некоторых сборных.

— Многие футболисты после завершения карьеры практически перестают смотреть матчи и полностью абстрагируются от спорта. Вы продолжаете интересоваться?

— Конечно. Во-первых, не хочу покидать мир футбола, поэтому занимаюсь тренерской деятельностью. После ЧМ-2014 года работал как в сборной, так и в клубах, таких как «Картахинес», «Эредиано», «Уругвай де Коронадо». Кроме того, я прошёл обучение. Я получил тренерскую лицензию в Англии. Хочу продолжать идти по этому пути, а для этого нужно держать руку на пульсе: смотреть матчи национального чемпионата, встречи сборных, повышать свою квалификацию.

— Как вы относитесь к современному футболу с его видеоповторами, паузами на 10 — 12 минут?

— Долгое время футбол отставал от других видов спорта в технологическом отношении, а сейчас он эволюционирует. Это необходимо. Например, видеоповторы уже давно используются повсеместно, а у нас лишь недавно стала функционировать система VAR. На мой взгляд, они имеют очень важное значение.

— Но не лишает ли это спонтанности? Ведь если бы в 1986 году применяли VAR, не было бы «руки Бога».

— Да, действительно. Было бы одной звездой футбола меньше.

— Но ведь футбол всегда выделялся своей самобытностью. Возможно, он так знаменит и распространён в мире именно благодаря тому, что он такой живой, благодаря этой дворовой романтике.

— Нет. В наше время он стал намного более быстрым и силовым видом спорта. Игроки должны в кратчайшие сроки принимать решения на поле, действовать максимально точно. И это прекрасно. Когда ты смотришь матчи английского, испанского, немецкого чемпионатов, Лиги чемпионов, это больше похоже на спектакль. Современные технологии сделали игру более справедливой, потому что бывают спорные ситуации. Они случаются даже при использовании технологий, но всё же сейчас стало намного лучше.

— Не считаете, что внедрение VARнемного расслабило судей?

— Думаю, видеоповторы позволяют арбитрам чувствовать себя увереннее, спокойнее. Они знают, что у них есть запасной вариант. Ведь всякое бывает. Как я уже говорил, в наше время футбол стал более силовым. События развиваются намного быстрее, и от судьи может ускользнуть какая-то деталь. При принятии любого важного решения нужно полагаться на технологии.

— Чем вы сейчас занимаетесь помимо спорта?

— Я очень семейный человек, люблю быть дома, заниматься детьми. Не видел, как росла моя старшая дочь Памела. Ей очень нравились танцы: она исполняла чечётку, джаз-модерн, занималась балетом. Из-за футбола я пропустил множество знаменательных событий во время её взросления. Теперь у меня есть больше времени. Я много занимаюсь Пабло, езжу с ним на матчи.

— Следовательно, ему тоже нравится футбол?

— Очень. Он очень увлечён им, играет. И у него есть не только я, но и тренер, так что он многому учится.

— Как вам кажется, он сможет достичь успехов своего отца?

— Да, он очень талантливый. Физически он очень одарён.

— Тоже нападающий?

— Нет, центральный полузащитник, иногда закрывает левый фланг. Просто он левша.

— Как Месси…

— Да, в этом и проблема, он уже начинает себя сравнивать. Часто говорю это родителям — надо дать детям проявить себя. Пусть они играют, экспериментируют и наслаждаются процессом. Не нужно никого копировать, нужно быть самими собой. Они только начинают познавать себя, они ещё не футболисты, они только хотят ими стать. Я всегда откровенно говорил своему сыну и всем остальным, что только 1 — 2% из них смогут стать профессионалами. Поэтому важно получать удовольствие от процесса.

Спорт — важная составляющая жизни. Но лучше всего сочетать его с учёбой. Конечно, все хотят получать кубки и награды, защищать цвета лучших команд. Но те умения и ценности, которые человек приобретает, играя в коллективе, зачастую намного важнее. Хотя их нельзя подержать в руках.