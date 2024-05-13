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Le Parisien: Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с «Тулузой»

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи подрались перед матчем с «Тулузой».

Как сообщает Le Parisien, глава французского клуба спросил у Килиана, почему тот специально не упомянул его в своём прощальном видео, — после этого началась потасовка и «были слышны крики».

Игрок покинет клуб в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач. Как сообщают СМИ, француз продолжит карьеру в «Реале».

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался от зарплаты €200 млн за сезон в Саудовской Аравии.

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