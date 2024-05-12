Романо: Мбаппе отказался от зарплаты €200 млн за сезон в Саудовской Аравии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отказал клубам Саудовской Аравии ради перехода в мадридский «Реал».

«Прошлым летом он отказался от зарплаты €200 млн за сезон от клубов Саудовской Аравии. Он хотел перейти только в «Реал» и не разочаровывать президента Переса ещё раз после 2022 года», — написал Фабрицио Романо в соцсети X.

10 мая Мбаппе объявил о решении покинуть ПСЖ по окончании сезона в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.

По информации СМИ, француз продолжит карьеру в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что ПСЖ испытывает облегчение после заявления Мбаппе об уходе.