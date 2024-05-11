L'Équipe: ПСЖ испытывает облегчение после заявления Мбаппе об уходе

В «Пари Сен-Жермен» рады, что нападающий Килиан Мбаппе покинет клуб по окончании сезона.

По информации L'Équipe, теперь клуб может строить новую команду, акцентируя внимание на молодёжи без эгоизма. В ПСЖ считают, что у клуба хорошие перспективы.

Накануне Мбаппе объявил о решении покинуть ПСЖ по окончании сезона в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.

По информации СМИ, француз продолжит карьеру в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что после ухода Мбаппе у ПСЖ освободится €225 млн.