Джейкобс: после ухода Мбаппе у ПСЖ освободятся €225 млн

С уходом нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе у клуба появятся свободные деньги.

По информации журналиста Бена Джейкобса в соцсети X, у клуба высвободится €225 млн, учитывая зарплату, налоги и страховые взносы. Отмечается, что клуб потратит эти средства на трансферы.

Накануне Мбаппе объявил о решении покинуть ПСЖ по окончании сезона в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.

По информации СМИ, француз продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Ранее сообщалось, что Мбаппе будет выступать в «Реале» под девятым номером.