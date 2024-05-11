Джейкобс: после ухода Мбаппе у ПСЖ освободятся €225 млн
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По информации журналиста Бена Джейкобса в соцсети X, у клуба высвободится €225 млн, учитывая зарплату, налоги и страховые взносы. Отмечается, что клуб потратит эти средства на трансферы.
Накануне Мбаппе объявил о решении покинуть ПСЖ по окончании сезона в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.
По информации СМИ, француз продолжит карьеру в мадридском «Реале».
Ранее сообщалось, что Мбаппе будет выступать в «Реале» под девятым номером.