Madrid Universal: Мбаппе будет выступать в «Реале» под девятым номером
По информации Madrid Universal в соцсетях, игрок будет выступать в новой команде под девятым номером.
Накануне Мбаппе объявил о решении покинуть ПСЖ по окончании сезона в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.
По информации СМИ, француз продолжит карьеру в мадридском клубе.
Ранее сообщалось, что Мбаппе покинул микст-зону после вопроса о «Реале».