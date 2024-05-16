The Guardian: ФИФА может разрешить проведение матчей национальных лиг за границей

ФИФА планирует сформировать рабочую группу для «выдачи рекомендаций» по теме проведения матчей национальных лиг за рубежом.

Как сообщает The Guardian, группа рассмотрит вопрос о «предварительном уведомлении болельщиков, которые могут упустить возможность посетить матч на своём стадионе», а также оценит, «предусмотрены ли адекватные условия для болельщиков команд, проводящих матч за границей».

Группа будет состоять из 10—15 человек, имеющих опыт деятельности в различных футбольных организациях.

Отмечается, что Ла Лига уже заявила, что надеется проводить матчи за рубежом к 2025 году.

Ранее ФИФА наложила на «Рубин» запрет на регистрационные действия.