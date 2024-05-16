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The Guardian: ФИФА может разрешить проведение матчей национальных лиг за границей

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ФИФА планирует сформировать рабочую группу для «выдачи рекомендаций» по теме проведения матчей национальных лиг за рубежом.
The Guardian: ФИФА может разрешить проведение матчей национальных лиг за границей
  • РИА Новости

Как сообщает The Guardian, группа рассмотрит вопрос о «предварительном уведомлении болельщиков, которые могут упустить возможность посетить матч на своём стадионе», а также оценит, «предусмотрены ли адекватные условия для болельщиков команд, проводящих матч за границей».

Группа будет состоять из 10—15 человек, имеющих опыт деятельности в различных футбольных организациях.

Отмечается, что Ла Лига уже заявила, что надеется проводить матчи за рубежом к 2025 году.

Ранее ФИФА наложила на «Рубин» запрет на регистрационные действия.

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