RT в Telegram
Подпишись

The Times: на Евро-2024 будут использовать мяч для определения игры рукой

Короткая ссылка
На чемпионате Европы по футболу 2024 года будут использовать мяч с новой технологией.
The Times: на Евро-2024 будут использовать мяч для определения игры рукой
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Davy / PA Images

Как сообщает The Times, в мяч будет встроен специальный микрочип, который вместе с технологией отслеживания конечностей сможет в режиме реального времени создавать трёхмерное изображение тела игрока.

Картинка позволит системе видеопомощи арбитрам (VAR) определить, куда именно попал мяч.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка Евро-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить