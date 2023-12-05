The Times: на Евро-2024 будут использовать мяч для определения игры рукой
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Как сообщает The Times, в мяч будет встроен специальный микрочип, который вместе с технологией отслеживания конечностей сможет в режиме реального времени создавать трёхмерное изображение тела игрока.
Картинка позволит системе видеопомощи арбитрам (VAR) определить, куда именно попал мяч.
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка Евро-2024.