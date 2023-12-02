Состоялась жеребьёвка чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии
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Жеребьёвка турнира прошла в Гамбурге. За выход в 1/8 финала плей-офф Евро-2024 поборются 24 сборные.
Группа А: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария.
Группа В: Испания, Албания, Хорватия, Италия.
Группа С: Англия, Дания, Словения, Сербия.
Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, победитель плей-офф А.
Группа Е: Бельгия, Румыния, Словакия, победитель плей-офф В.
Группа F: Португалия, Турция, Чехия, победитель плей-офф С.
Три последних участника чемпионата определятся в марте по итогам турнира плей-офф.
В Пути А запланированы полуфиналы Польша — Эстония и Уэльс — Финляндия. Путь В: Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина. Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.
Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля. Игры состоятся в Мюнхене, Берлине, Гамбурге, Кёльне, Штутгарте, Гельзенкирхене, Франкфурте, Лейпциге, Дюссельдорфе, Дортмунде. В плей-офф турнира выйдут занявшие в группах первое и второе места сборные, а также четыре лучшие команды, которые завершат групповой турнир на третьих местах.
Финал турнира состоится на «Олимпиаштадион» в Берлине.
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