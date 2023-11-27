Остойич: для Сербии выйти на Евро — большое достижение

Защитник и капитан «Балтики» Иван Остойич высказался о выходе сборной Сербии на чемпионат Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.

«Сборная Сербии впервые за 25 лет вышла на Евро! Я считаю, что это большое достижение для нашей страны. Все болельщики давно заждались Сербию на этом турнире. Я смотрел все матчи квалификации и очень переживал за ребят», — цитирует Остойича «Чемпионат.com».

Он также подчеркнул, что команда не лучшим образом выступила на чемпионате мира в Катаре. По его словам, на Евро-2024 многое будет зависеть от того, какие соперники достанутся Сербии в группе.

19 ноября Сербия сыграла вничью с Болгарией. Встреча между командами завершилась со счётом 2:2. Решающий гол сербской команды забил Бабич. Таким образом, занимающая второе место в группе G Сербия набрала 14 очков и вышла в финальную часть турнира.

Ранее защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич отреагировал на то, что национальная команда вышла в финальную часть чемпионата Европы 2024 года в Германии.