Дюков: зарубежные судьи могут начать работу в РПЛ и Кубке России до конца сезона

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков допустил, что иностранные арбитры смогут приступить к работе в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России до конца сезона.

«Вполне возможно появление иностранных судей в РПЛ и Кубке России до конца сезона. С какой-то стороны это наше обязательство. Для нас очень важно, чтобы наши судьи получали практику международных матчей, имели возможность работать за рубежом», — цитирует Дюкова РИА Новости.

24 октября 2023 года председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору, Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.

Также РФС было подписано соглашение о сотрудничестве в области судейства с Белорусской федерацией футбола.

Ранее Дюков высказался о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина.