Дюков: зарубежные судьи могут начать работу в РПЛ и Кубке России до конца сезона
- РИА Новости
«Вполне возможно появление иностранных судей в РПЛ и Кубке России до конца сезона. С какой-то стороны это наше обязательство. Для нас очень важно, чтобы наши судьи получали практику международных матчей, имели возможность работать за рубежом», — цитирует Дюкова РИА Новости.
24 октября 2023 года председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору, Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.
Также РФС было подписано соглашение о сотрудничестве в области судейства с Белорусской федерацией футбола.
Ранее Дюков высказался о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина.