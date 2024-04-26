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Дюков: зарубежные судьи могут начать работу в РПЛ и Кубке России до конца сезона

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков допустил, что иностранные арбитры смогут приступить к работе в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России до конца сезона.
Дюков: зарубежные судьи могут начать работу в РПЛ и Кубке России до конца сезона
  • РИА Новости

«Вполне возможно появление иностранных судей в РПЛ и Кубке России до конца сезона. С какой-то стороны это наше обязательство. Для нас очень важно, чтобы наши судьи получали практику международных матчей, имели возможность работать за рубежом», — цитирует Дюкова РИА Новости.

24 октября 2023 года председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил о начале сотрудничества с коллегами из Саудовской Аравии. Согласно договору, Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться арбитрами для работы на чемпионатах двух стран.

Также РФС было подписано соглашение о сотрудничестве в области судейства с Белорусской федерацией футбола.

Ранее Дюков высказался о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина.

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