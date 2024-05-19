Минобороны ФРГ запросило у правительства дополнительные €3,8 млрд для Украины

Минобороны Германии запросило дополнительные €3,8 млрд у правительства для Украины.

По данным источников Bild am Sonntag, из имеющихся €7,1 млрд на военную поддержку Киева в этом году почти все средства уже распределены.

«Теперь Минобороны забило тревогу в правительстве: по информации BILD, ведомство Бориса Писториуса сообщило о необходимости в дополнительных €3,8 млрд для помощи Украине на текущий финансовый год», — говорится в публикации.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал быть готовыми к тому, что вооружённый конфликт на Украине «продлится дольше, чем хотелось бы».

Он также признал, что решение о поставке Киеву третьей системы ПВО Patriot далось Берлину с трудом.