RT в Telegram
Подпишись

Минобороны ФРГ запросило у правительства дополнительные €3,8 млрд для Украины

Короткая ссылка
Минобороны Германии запросило дополнительные €3,8 млрд у правительства для Украины.

По данным источников Bild am Sonntag, из имеющихся €7,1 млрд на военную поддержку Киева в этом году почти все средства уже распределены.

«Теперь Минобороны забило тревогу в правительстве: по информации BILD, ведомство Бориса Писториуса сообщило о необходимости в дополнительных €3,8 млрд для помощи Украине на текущий финансовый год», — говорится в публикации.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал быть готовыми к тому, что вооружённый конфликт на Украине «продлится дольше, чем хотелось бы».

Он также признал, что решение о поставке Киеву третьей системы ПВО Patriot далось Берлину с трудом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить