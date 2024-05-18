Навстречу Панарину и Шестёркину: Бобровский помог «Флориде» одолеть «Бостон» и выйти в полуфинал Кубка Стэнли

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был признан второй звездой шестого матча четвертьфинальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном». Россиянин отразил 22 броска по своим воротам из 23 и помог команде выйти в следующий раунд плей-офф. В свою очередь нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился шикарным пасом в игре с «Колорадо» и также пробился с командой в следующую стадию. Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев совершил в этой встрече 36 сейвов, но не спас от гола в овертайме.

После домашнего поражения от «Бостона» в пятом матче серии «Флорида» была решительно настроена поставить точку в этом противостоянии на «Ти-Ди Гарден». Оптимизма добавляла и статистика, ведь «Пантерз» выиграли пять последних игр плей-офф в Бостоне подряд — две в этом году и три — в прошлом. Тогда команды встречались в первом раунде Кубка Стэнли и всё решилось в седьмой встрече как раз на арене «Брюинз».

Как отмечал накануне нового выезда защитник Брэндон Монтур, «Флорида» выглядела вялой в предыдущей игре, так что для победы нужно перезагрузиться и вернуться к своему хоккею. Не пугало даже возвращение на лёд лучшего бомбардира «Бостона» в этом плей-офф Брэда Маршана, получившего травму в третьем матче серии.

В итоге канадский нападающий сумел нанести всего один бросок в створ ворот Сергея Бобровского, а единственным, кто сумел огорчить российского голкипера, стал Павел Заха. В концовке первого периода хозяева в силовой борьбе сумели отвоевать шайбу у борта, и Джейк Дебраск практически не глядя выбросил её вперёд. Защитники откровенно проспали этот манёвр, Заха выкатился один на один с вратарём и перехитрил его. Для чешского нападающего это была первая шайба в плей-офф НХЛ за все 25 матчей.

Второй игровой отрезок прошёл под диктовку гостей, которые больше атаковали и в конце концов сравняли счёт усилиями Антона Лунделля. Бобровский же сохранял максимальную концентрацию и отражал острые контратаки «Брюинз». В третьем периоде обе команды имели шансы на успех, но вратари справлялись. В концовке стало жарко у ворот «Флориды»: Давид Пастрняк мощно бросил в незащищённый угол, а на пути шайбы оказался Александр Барков, остановивший снаряд рукой. После этого финн почти сразу ушёл в раздевалку, но, к счастью, обошлось без травмы — по окончании игры он заверил, что с рукой всё в порядке.

А «Пантерз» завершали игру без капитана, но, похоже, это только придало им сил и уверенности. За полторы минуты до финальной сирены Густав Форслинг оказался первым на добивании после броска Лунделля и застал врасплох Джереми Свеймана. После этого хозяева сняли вратаря, но даже вшестером не сумели пробить Бобровского, которого затем признали второй звездой встречи. Россиянин одержал седьмую в карьере победу в потенциально решающих матчах Кубка Стэнли и вышел на четвёртое место по этому показателю среди действующих голкиперов НХЛ. Больше только у Джонотана Куика (10), Андрея Василевского (13) и Марка-Андре Флёри (16).

Таким образом, «Флорида» вышла в финал Восточной конференции два года подряд. И всего второй раз в своей истории отыгралась в матче, потенциально решающим исход серии. Причём это уже происходило в играх с «Бостоном» в прошлом году, а также сезоном ранее — с «Вашингтоном». Следующим соперником «Пантерз» станет «Рейнджерс» с Артемием Панариным и Игорем Шестёркиным. Это всего лишь вторая встреча команд в плей-офф НХЛ за всю историю. Первый раз это произошло в четвертьфинале Востока в 1997 году. Тогда победа осталась за дружиной из Нью-Йорка со счётом 4-1.

На этот раз вряд ли серия завершится так быстро. Недаром фанаты «Рейнджерс» накануне, после выхода команды в полуфинал, скандировали: «Мы хотим «Бостон». Все понимали, что «Брюинз» — более удобный соперник для их любимцев, в немалой степени из-за вратаря: Бобровского они опасаются куда больше, чем Свейнмана, даже несмотря на то, что у американца выше процент отражённых бросков в этом плей-офф (93,3% против 90,2%).

Но по степени психологической устойчивости и умению собраться в критический момент россиянин, по мнению многих экспертов, превосходит оппонента.

Затяжная битва «Колорадо» и «Далласа»

«Колорадо» всё же не удалось спасти серию с «Далласом», хотя команда Джареда Беднара и отдала всё в шестом матче противостояния на домашней арене. После отстранения Валерия Ничушкина «Эвеланш» лишились мощной атакующей силы, и в шестой встрече на протяжении 25 минут не могли распечатать ворота Джейка Этингера. Однако именно хозяева открыли счёт во встрече, чего им не удавалось сделать ни разу на протяжении этой серии. Отличился Микко Рантанен, поразивший цель с острого угла. В свою очередь Александр Георгиев держался на высоте на протяжении двух периодов, но оказался бессилен в самом начале третьего.

Джейми Бенн вышел один на один с российским голкипером после шикарного паса от Евгения Дадонова и восстановил паритет в счёте. Больше атакующие усилия ни одной из команд до окончания основного времени успехом так и не увенчались. Выяснять сильнейшего пришлось в овертайме — и точка в матче была поставлена даже не в первом, а лишь во втором дополнительном игровом отрезке.

Причём «Даллас» забил дважды, но первый гол в исполнении Марчмента судьи отменили из-за помехи вратарю. Но вторая шайба влетела в сетку абсолютно по правилам. Её автором стал Мэтт Дюшейн, выкатившийся из-за ворот и добивший снаряд в ворота после отскока.

В полуфинале Кубка Стэнли «Даллас» встретится с победителем противостояния «Ванкувера» и «Эдмонтона». Счёт там 3-2 в пользу «Кэнакс», но следующая встреча пройдёт на площадке «Ойлерз».