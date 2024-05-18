Бобровский — о выходе в финал Восточной конференции: мы наслаждаемся этим моментом

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский высказался о выходе своей команды в финал Восточной конференции Кубка Стэнли.

«Мы наслаждаемся этим моментом. Это невероятная компания парней, и быть частью этой команды — привилегия», — цитирует Бобровского сайт НХЛ.

В полуфинальной серии «Флорида» одержала победу над «Бостон Брюинз» — 4-2. Шестая встреча в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Бобровский отразил 22 удара по своим воротам и был признан второй звездой игры.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин вышел на 12-е место по передачам в плей-офф НХЛ среди россиян.