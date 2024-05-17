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Панарин вышел на 12-е место по передачам в плей-офф НХЛ среди россиян

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал в свой актив две результативные передачи в шестом матче второго раунда плей-офф с «Каролина Харрикейнз».
Панарин вышел на 12-е место по передачам в плей-офф НХЛ среди россиян
  • Legion-Media
  • © James Guillory-USA TODAY Sports

Теперь на его счету 37 ассистов в плей-офф турнира. По этому показателю он вышел на 12-е место. Таким образом, форвард обогнал Валерия Каменского (35).

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась со счётом 5:3.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Рейнджерс». В следующем раунде «Рейнджерс» сыграет с победителем противостояния «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» (3-2).

Ранее сообщалось, что бывший нападающий ХК «Спартак» Максим Цыплаков подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс».

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