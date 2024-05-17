Два паса Панарина и 33 сейва Шестёркина: «Рейнджерс» перевернул игру с «Каролиной» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две результативные передачи в матче плей-офф НХЛ с «Каролиной», помог команде отыграться со счёта 1:3 и выйти в полуфинал Кубка Стэнли. При этом голкипер Игорь Шестёркин отразил 33 броска. Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников также отметился ассистентским дублем, а Дмитрий Орлов сделал голевой пас. Между тем «Ванкувер» с Никитой Задоровым и Василием Подколзиным в составе обыграл «Эдмонтон» и находится в шаге от выхода в следующий раунд турнира.

Сумасшедший камбэк «Рейнджерс»

Серия «Рейнджерс» — «Каролина» оказалась полна непредсказуемых поворотов. Команда из Нью-Йорка выиграла три первых матча, и ход борьбы в них говорил, что «Харрикейнз» этот барьер преодолеть вряд ли удастся. Но дружина Рода Бриндамора преподнесла сюрприз, дважды подряд вырвав победу — в том числе в гостях, — и вернула серию домой. В обеих встречах по шайбе забрасывал Евгений Кузнецов, что даже породило шутку в интернете: «Кузнецов забивает — «Каролина» побеждает». В первом раунде Кубка Стэнли с «Айлендерс» это правило тоже работало.

Но в шестом матче с «Рейнджерс» российский нападающий не был столь же эффективен, хотя и нанёс пять бросков в створ, а его команда не сумела восстановить паритет в противостоянии и дожить до решающей, седьмой встречи. А ведь начало игры, проходившей в Роли, вовсе не предвещало беды для хозяев.

В стартовом периоде игроки «Харрикейнз» более чем вдвое перебросали оппонентов (восемь попаданий в створ против трёх) и за полторы минуты до перерыва всё-таки пробили Игоря Шестёркина. Начал голевую комбинацию Дмитрий Орлов, а точный бросок нанёс Мартин Нечас. В начале второго периода Андрей Свечников набросил на пятак, а Сет Джарвис удвоил преимущество «Каролины». Но счёт 2:0 сохранялся на табло меньше минуты. Досадную ошибку допустил Орлов, фактически подаривший шайбу Панарину в своей зоне. Форвард «Рейнджерс» бросил с ходу, а Винсент Трочек подправил снаряд в цель.

Однако перелома в игре этот гол не внёс — ещё до середины матча хозяева восстановили преимущество в две шайбы. Вторую голевую передачу в свой актив записал Свечников, который вывел Себастьяна Ахо один на один с Шестёркиным — российский вратарь оказался бессилен. Андрей же таким образом в девятый раз в карьере набрал в матче плей-офф несколько очков, благодаря чему сравнялся с Роном Фрэнсисом и Джейккобом Славином и поднялся на второе место в истории франшизы по этому показателю. Рекорд тут принадлежит как раз Ахо — с учётом отчётного матча в его активе их 17.

На третий период обе команды вышли максимально заряженными на борьбу, но больше страсти к победе продемонстрировали гости.

«Мы просто пообщались между собой в раздевалке, стараясь друг друга подбодрить. Все знали, насколько важно было не вешать нос, вот мы и не отчаивались», — рассказал после игры Панарин.

А отвечая на вопрос, что изменилось в игре «Рейнджерс» в этой двадцатиминутке, он полушуткой заявил: «Крайдер проснулся». Именно американский нападающий нью-йоркцев стал главным героем встречи, оформив натуральный хет-трик всего за девять минут. А одним из ассистентов Криса стал Артемий, записавший на свой счёт 37-ю результативную передачу в играх плей-офф. По этому показателю он вышел на 12-е место среди россиян, опередив Валерия Каменского.

Попытки «Каролины» выравнять ситуацию не увенчались успехом, и за две с лишним минуты до финальной сирены Бриндамор снял вратаря. Но игроки «Рейнджерс» уже почувствовали вкус победы в серии и своё не отдали, хотя у хозяев было несколько шикарных моментов. К примеру, шанс был у Свечникова, который после вбрасывания у ворот «Рейнджерс» «расстреливал» Шестёркина в упор, однако Игорь сумел справиться с броском. В третьем периоде он вообще был безупречен, отразив все 16 шайб, летевших в створ его ворот. А общее количество сейвов составило 33.

Эта победа стала восьмой для россиянина в нынешнем Кубке Стэнли, благодаря чему он стал третьим голкипером в истории клуба, кому удалось сделать это как минимум дважды за карьеру в плей-офф НХЛ. Ранее Игорь одержал десять побед в Кубке Стэнли в 2022-м. Помимо него, таким достижением могут похвастаться только Хенрик Лундквист и Майк Рихтер. А по общему количеству выигрышей в нокаут-раунде, которых у Шестёркина стало 20, он вышел на шестое место среди россиян. Абсолютный лидер здесь Андрей Василевский (66).

Таким образом, «Рейнджерс» вышел в финал Востока, где ожидает окончания разборок «Флориды» и «Бостона». Нью-йоркцы стали первой с 2015 года командой — победительницей регулярного сезона, которая вышла в полуфинал Кубка Стэнли. Что примечательно, девять лет назад это тоже был «Рейнджерс».

Лидерство «Ванкувера»

Противостояние «Ванкувера» и «Эдмонтона» напоминает американские горки, хотя и происходит исключительно в Канаде. Ни одной из команд пока не удалось одержать две победы подряд. Перед пятым матчем, проходившим на «Роджерс Арене», главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет внёс изменения в состав: Илья Михеев, ничем не запомнившийся на протяжении предыдущих встреч, отправился в запас, а Василий Подколзин, напротив, получил шанс дебютировать в Кубке Стэнли.

Российский форвард провёл встречу неплохо, хотя результативными действиями и не отметился. Он нанёс лишь один бросок в створ во втором периоде, но был достаточно полезен в командных действиях и завершил встречу с коэффициентом «+1». С аналогичным показателем ушёл со льда и защитник Никита Задоров. Хоккеист, удививший своей результативностью на старте серии, не может отличиться уже на протяжении трёх игр.

Первый период остался за «Ойлерз» благодаря голам Эвандера Кейна и Маттиаса Янмарка, между которыми затесалась шайба защитника «Кэнакс» Карсона Суси. Во втором хозяева осадили владения Кэлвина Пикара и нанесли 17 бросков в створ (гости ответили всего четырьмя), один из которых достиг цели. Свой голевой актив пополнил Филлип Ди Джузеппе. А решающую шайбу забросил нападающий хозяев Джей Ти Миллер всего за 31 секунду до финальной сирены. «Ванкувер» повёл в серии 3-2 и теперь попытается сломать сложившуюся тенденцию этой серии и поставить в ней точку уже в следующей встрече.