Взлёты и падения: Кузнецов принёс победу «Каролине» над «Рейнджерс» в Кубке Стэнли, Ничушкина отстранили на полгода

Евгений Кузнецов забросил победную шайбу в ворота «Рейнджерс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ и помог «Каролине» сократить отставание до минимума. Благодаря этому российский нападающий был признан первой звездой вечера. Тем временем Валерий Ничушкин вновь был направлен на прохождение программы помощи игрокам и отстранён от хоккея минимум на полгода без сохранения зарплаты. В его отсутствие «Колорадо» дома крупно проиграл «Далласу» и находится в шаге от вылета из Кубка Стэнли.

Трагедия Ничушкина

Главными героями прошедшего игрового дня в НХЛ стали два российских игрока, не так давно проходившие программу помощи игрокам — Евгений Кузнецов и Валерий Ничушкин. Однако если первый забросил победную шайбу в матче «Каролины» с «Рейнджерс», то второй отличился со знаком минус. Форвард «Колорадо», всё ещё сохраняющий статус лучшего снайпера нынешнего Кубка Стэнли с девятью голами, был отстранён от игр команды и направлен на прохождение третьего этапа той самой программы.

По сведениям инсайдеров, Биг Вэл провалил тест на наркотики. Как сообщили в пресс-службе лиги, Ничушкин проведёт без хоккея минимум шесть месяцев — все без сохранения заработной платы — и лишь потом сможет подать заявление о восстановлении на своём месте. Пойдёт ли на это «Эвеланш», лишившийся одного из ключевых игроков в разгар плей-офф второй год подряд, — большой вопрос.

В конце апреля прошлого года россиянин внезапно покинул расположение команды перед третьим матчем серии Кубка Стэнли с «Сиэтлом». Причины этого до сих пор доподлинно неизвестны. В клубе объяснили отъезд игрока «личными причинами», а в прессе фигурировали слухи о том, что в день матча в номер Ничушкина в отеле вызывались экстренные службы для помощи неизвестной 28-летней женщине. Так или иначе, на льду Валерий в том плей-офф больше не появился, а в январе этого года пропустил два месяца регулярки из-за прохождение программы помощи.

На этот раз ситуация серьёзнее. В раздевалке «Колорадо» ещё накануне четвёртого матча с «Далласом» успели заменить табличку с фамилией Ничушкина — его место занял Жан-Люк Фоуди, вызванный из фарм-клуба. Очевидно, что на игроков происходящее повлияло не лучшим образом, потому что эту встречу «Эвеланш» полностью провалили — 1:5.

Как отметил после игры главный тренер Джаред Беднар, команде не хватало скорости — как в движении, так и в принятии решений. При этом он подчеркнул, что отсутствие Ничушкина — вовсе не оправдание поражения. Он назвал Валерия замечательным игроком и прекрасным товарищем, но подчеркнул, что сейчас форвард и команда оказались по разные стороны баррикад.

«Там ещё двадцать с лишним человек, которым не всё равно, которые хотят победить, на этом нам и нужно сосредоточиться. Команда от этого страдает, вопросов нет. Я желаю ему наилучшего… Надеемся, что он сможет обрести покой и получить помощь», — сказал специалист на пресс-конференции.

Высказались по поводу сложившейся ситуации и игроки команды. Так, по словам Джонатана Друена, это может подкосить команду. Джек Джонстон отметил, что Ничушкин «сделал свой выбор», а Александр Георгиев отметил, что всем нужно постараться не зацикливаться на потере партнёра.

«Это прискорбно, и я ему желаю всего наилучшего… Мы же просто пытаемся сосредоточиться на своей работе, в которую вложили так много усилий и подготовки», — отметил россиянин.

В составе «Далласа» голом в этой встрече отметился Евгений Дадонов. Эта шайба — третья для нападающего в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Старз», и у подопечных Беднара есть всего два дня, чтобы отбросить лишние мысли и попытаться спастись в этом противостоянии.

Победный гол Кузнецова

Некоторое время назад тревогу вызывала судьба и ещё одного россиянина, проходившего в нынешнем сезоне программу помощи игрокам, — Евгения Кузнецова. Так, по неназванным причинам главный тренер «Каролины» Род Бриндамор отстранил нападающего от второго матча серии плей-офф с «Рейнджерс», после чего поползли слухи, что у Евгения вновь возникли некие проблемы неспортивного характера. Однако в следующей встрече Кузнецов вернулся в обойму, а в четвёртой — забросил важную шайбу и помог команде размочить счёт в серии, которая уже висела на волоске.

В отчётном матче россиянин также стал одним из главных действующих лиц и заслуженно был признан первой звездой. Именно на его счету победная шайба. К слову, она стала для Евгения первой решающей в матчах Кубка Стэнли за шесть лет — с чемпионского сезона-2017/18 в составе «Вашингтона». Кроме того, теперь форвард — лишь шестой действующий игрок лиги с минимум тремя победными голами в матчах, которые могли бы стать последними в сериях. Помимо него таким достижением могут похвастаться Крис Крайдер, Патрик Кейн, Александр Овечкин, Кори Перри (также по 3 гола), а также Джо Павелски (4).

Все четыре гола «Каролины» уложились в один период — третий. На него «Харрикейнз» вышли, уступая 0:1, и с непреодолимым желанием продлить свой сезон. И их натиск получился более чем успешным, а «Рейнджерс» не выручил даже Игорь Шестёркин, совершивший за два предыдущих периода 18 сейвов. Сначала Джордан Стаал сравнял счёт, а затем Кузнецов вывел команду вперёд. Он оказался первым на добивании после броска Брэди Шея. А вслед за тем Джордан Мартинук и Мартин Нечас довели счёт до крупного.

«Очень рад быть к этому причастным. Одна из тех игр, когда, начиная третий период, понимаешь, что он может стать последним в этом году, и хочешь уйти от этого чувства. Поэтому я счастлив, что мы сумели отыграться и победить», — отметил после игры Кузнецов.

Счёт в серии стал 3-2 всё ещё в пользу «Рейнджерс», однако следующая игра пройдёт в Роли на домашней арене «Харрикейнз», и, кажется, дружина Бриндамора готова сделать всё, чтобы вернуться ещё раз на Бродвей на заключительную гастроль.