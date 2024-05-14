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«Даллас» обыграл «Колорадо» в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ, у Дадонова гол

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«Даллас» обыграл «Колорадо» в четвёртом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
«Даллас» обыграл «Колорадо» в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ, у Дадонова гол
  • © AP Photo/David Zalubowski

Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Уайатт Джонстон. Ещё по одной шайбе забросили Миро Хейсканен, Евгений Дадонов и Сэм Стил.

Голкипер Александр Георгиев совершил 29 сейвов.

Счёт в серии 3-1 в пользу «Далласа». Следующая игра состоится 16 мая.

Ранее сообщалось, что шайба Кузнецова помогла «Каролине» победить «Рейнджерс» в пятом матче серии плей-офф НХЛ.

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