«Даллас» обыграл «Колорадо» в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ, у Дадонова гол
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Встреча завершилась со счётом 5:1.
В составе победителей дубль оформил Уайатт Джонстон. Ещё по одной шайбе забросили Миро Хейсканен, Евгений Дадонов и Сэм Стил.
Голкипер Александр Георгиев совершил 29 сейвов.
Счёт в серии 3-1 в пользу «Далласа». Следующая игра состоится 16 мая.
Ранее сообщалось, что шайба Кузнецова помогла «Каролине» победить «Рейнджерс» в пятом матче серии плей-офф НХЛ.