«Даллас» обыграл «Колорадо» в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ, у Дадонова гол

«Даллас» обыграл «Колорадо» в четвёртом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Уайатт Джонстон. Ещё по одной шайбе забросили Миро Хейсканен, Евгений Дадонов и Сэм Стил.

Голкипер Александр Георгиев совершил 29 сейвов.

Счёт в серии 3-1 в пользу «Далласа». Следующая игра состоится 16 мая.

Ранее сообщалось, что шайба Кузнецова помогла «Каролине» победить «Рейнджерс» в пятом матче серии плей-офф НХЛ.