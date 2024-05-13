Опыт и мастерство: пас Тарасенко и 16 сейвов Бобровского помогли «Флориде» вновь обыграть «Бостон» в Кубке Стэнли

Сергей Бобровский был признан третьей звездой матча плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Бостоном». Голкипер отразил 16 бросков и помог команде одержать третью подряд победу в серии. Владимир Тарасенко провёл вторую результативную игру подряд: на его счету ассист Александру Баркову в моменте с победным голом. А «Ванкувер» Никиты Задорова обыграл в гостях «Эдмонтон» и повёл в серии со счётом 2-1.

Устойчивость Бобровского

«Флорида» сделала весомую заявку на выход в финал Восточной конференции, выиграв оба выездных матча плей-офф у «Бостона». Причём в первом из них игроки «Пантерз» вновь, как и двумя днями ранее на своей площадке, безжалостно смяли оборону «Брюинз», забросив шесть шайб. Голом в той встрече отметился Владимир Тарасенко, который мало-помалу выходит на первые роли в команде.

Во второй гостевой встрече он продолжил набирать очки и записал на свой счёт результативную передачу. А мог бы разжиться и голом: в самом начале первого периода партнёры вывели его один на один с Джереми Свейманом, но переиграть вратаря россиянин не сумел. Были у него и другие шансы — в целом за игру Владимир нанёс четыре броска в створ и стал одним из самых активных в атаке. Больше вылазок на ворота соперника совершили только Мэтью Ткачук (7) и Эван Родригес (5), столько же у Сэма Беннетта.

Интересно, что за первый игровой отрезок «Флорида» в три раза превзошла соперника по количеству попаданий в створ, однако ушла на перерыв, нелогично уступая 0:2. Сергей Бобровский не блеснул на этом отрезке и пропустил дважды после пяти бросков. Такое могло бы выбить из колеи многих голкиперов лиги, но только не умудрённого опытом россиянина, который год назад на зубах вытащил команду в аналогичном противостоянии с «Брюинз». После перерыва он вышел максимально собранным и больше не допускал обидных оплошностей.

«Я не выбираю, какие броски совершат по моим [воротам], [не контролирую] происходящее вокруг меня. Я стараюсь не отвлекаться, сохранять концентрацию и не терять голову», — сказал российский голкипер после матча.

Как отметил впоследствии главный тренер команды Пол Морис, после неудачного старта психологически было важно ничего не менять в игре по сравнению с предматчевой установкой: контролировать шайбу и сводить к минимуму броски соперника по своим воротам. Во втором периоде у «Пантерз» получилось это не слишком хорошо, так как хозяева 11 раз атаковали владения Бобровского, но россиянин совершил несколько классных сейвов и сохранил ворота в неприкосновенности. А усилия нападающих «Флориды» увенчались-таки голом в исполнении Антона Лунделля.

В последнюю двадцатиминутку «Бостон» нанёс лишь два броска в створ ворот противника, за что удостоился свиста собственных болельщиков. А гости продолжали гнуть свою линию. На четвёртой минуте периода «Флорида» реализовала большинство: Тарасенко бросил с дальней дистанции, но шайба цели не достигла, зато Беннетт оказался расторопнее всех на добивании после нескольких отскоков.

Тренер «Брюинз» Джим Монтгомери попытался оспорить этот гол, взяв просмотр на предмет помехи вратарю, но арбитры не усмотрели нарушений со стороны атакующей команды. Счёт сравнялся, а спустя четыре минуты капитан «Пантерз» Александр Барков забросил победную шайбу. И вновь активное участие в эпизоде принял Тарасенко — именно он подхватил шайбу после вбрасывания, протащил её по левому борту в зону соперника и отдал партнёру.

Таким образом, Владимир набрал пятое очко в девяти матчах. Барков же забросил уже третью победную шайбу в этом плей-офф. Финн был признан первой звездой матча, также в тройку лучших игроков вошёл Бобровский, отразивший 16 из 18 бросков по своим воротам. Капитан «Флориды» в послематчевом комментарии особо выделил игру голкипера, подчеркнув, что в команде в нём не сомневались даже после неудачного первого периода.

«Оставаться сосредоточенным. Когда думаешь об этих словах, сразу вспоминаешь Сергея Бобровского. Он сосредоточен. Он всегда наготове. Он очень важен для нас. Он наш лучший игрок. Он выкладывается в каждом матче», — отметил Барков.

Таким образом, «Флорида» повела в серии второго раунда Кубка Стэнли со счётом 3-1 и может поставить точку уже в следующей игре, которая состоится на её домашней арене 15 мая.

Буйство Задорова

В другой игре дня встречались «Эдмонтон» и «Ванкувер». Счёт серии накануне этой встречи был равным — в Ванкувере команды обменялись победами. Одним из героев стартовых матчей стал российский защитник «Кэнакс» Никита Задоров, отличившийся два раза подряд. Такой результат от игрока обороны в команде в последний раз видели в 2011 году: тогда Кевин Биекса отличился в трёх играх Кубка Стэнли подряд. Всего же на счету Задорова уже четыре заброшенные шайбы, благодаря чему он вышел на четвёртое место в истории франшизы по количеству голов в рамках одного плей-офф среди защитников. Рекорд по этому показателю принадлежит Эду Жовановски — семь голов в 2003 году.

Ждали от Никиты продолжения яркой игры и в Эдмонтоне, однако в отчётном матче россиянин обошёлся без набранных очков. Зато запомнился мощной игрой корпусом, и не всегда без нарушения правил. Гости в целом провели этот матч довольно агрессивно, совершив 50 силовых приёмов при 30 у хозяев.

«Ойлерз» открыл счёт в матче на шестой минуте, но ещё до первого перерыва «Кэнакс» забросил трижды — сначала отличился Элиас Линдхольм, а затем Брок Бёзер оформил дубль. Не сказать, что у хозяев не было шансов в атаке, но им патологически не везло, да и вратарь «Ванкувера» Артур Шилов вновь был на высоте. За игру он отразил 42 броска из 44.

Во втором периоде команды обменялись голами Леона Драйзайтля и Линдхольма, а самым ярким эпизодом стал эффектный хит Задорова: россиянин отправил за борт Эвандера Кейна и не давал ему подняться, так что даже судьям пришлось вмешаться в разборки. Для Никиты не обошлось без двухминутного удаления.

В третьем периоде «Эдмонтон» организовал массированный натиск на ворота Шилова и нанёс 21 бросок в створ («Ванкувер» ответил всего тремя), но цели достиг только один. Таким образом, «Кэнакс» выиграл со счётом 4:3 и повёл в серии — 2-1.

Однако события матча не завершились с финальной сиреной. После неё на льду возникла массовая потасовка, которая началась с перепалки между форвардом «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом и защитником «Ванкувера» Карсоном Суси. В стычку вмешался Задоров. Он подъехал сзади к канадцу и ударил соперника клюшкой в спину так, что тот упал на лёд. В то же время нападающему досталось инвентарём от Суси в лицо. Этот эпизод вызвал возмущение фанатов «Ойлерз» как на трибунах, так и в соцсетях, где они призывают НХЛ наказать обидчиков Макдэвида.