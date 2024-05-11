Бобровский — четвёртый голкипер из России, одержавший 35 побед в плей-офф НХЛ

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 6:2.

Ворота победителей защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Теперь на его счету 35 побед в плей-офф НХЛ. По этому показателю он занимает четвёртое место среди россиян. Лидером является Андрей Василевский, у которого 66 удачных матчей.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Флориды». Следующая игра состоится в Бостоне 13 мая.

Ранее сообщалось, что Никита Задоров признан третьей звездой второго матча серии «Ванкувер» — «Эдмонтон».