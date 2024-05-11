Бобровский — четвёртый голкипер из России, одержавший 35 побед в плей-офф НХЛ
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- © Michael Dwyer
Встреча в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 6:2.
Ворота победителей защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Теперь на его счету 35 побед в плей-офф НХЛ. По этому показателю он занимает четвёртое место среди россиян. Лидером является Андрей Василевский, у которого 66 удачных матчей.
Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Флориды». Следующая игра состоится в Бостоне 13 мая.
Ранее сообщалось, что Никита Задоров признан третьей звездой второго матча серии «Ванкувер» — «Эдмонтон».