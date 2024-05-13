Капитан «Флориды»: Бобровский — наш лучший игрок, он всегда спокоен

Капитан «Флорида Пантерз» Александр Барков высказал мнение о российском голкипере команды Сергее Бобровском.

«Оставайтесь сосредоточенными и спокойными. Когда произносишь эти слова, сразу думаешь о Бобровском. Он наш лучший игрок», — цитирует Баркова сайт клуба.

Сегодня «Флорида» одержала победу над «Бостон Брюинз» в четвёртом матче второго раунда плей-офф НХЛ. Встреча в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 3:2. Бобровский сделал 16 сейвов.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер» обыграл «Эдмонтон» в третьем матче серии, Задоров и Михеев — без очков.