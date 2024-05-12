Окончание серий: Кузнецов и Свечников помогли «Каролине» победить «Рейнджерс», Ничушкин впервые не забил в плей-офф НХЛ

«Каролина» одержала победу в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции и нанесла «Рейнджерс» первое поражение в нынешнем плей-офф НХЛ. Счёт точным броском под перекладину открыл Евгений Кузнецов, а Андрей Свечников помог Брэди Шею забросить победную шайбу и поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров команды. В свою очередь, Валерий Ничушкин впервые не смог отметиться голом в розыгрыше Кубка Стэнли, а «Даллас» взял верх над «Колорадо» благодаря эффектной передаче Евгения Дадонова.

Традиция Кузнецова и стабильность Свечникова

После трёх поражений подряд в серии с «Рейнджерс» подопечным Рода Бриндамора было некуда отступать. Переполненная звёздами и великолепно усилившаяся перед стартом плей-офф «Каролина» находилась в шаге от провала, а её тренер — от ухода из команды, которую возглавлял с 2018 года. В начале месяца сообщалось о возможном прекращении сотрудничества между сторонами, а вылет из Кубка Стэнли с сухим счётом вполне мог расставить все точки над «i» в данном вопросе. Ведь предлагать специалисту новый контракт после такого сокрушительного фиаско было бы крайне странно, особенно если клуб и раньше сомневался на этот счёт.

Однако в этот вечер «Харрикейнз» внезапно выдал свой лучший матч в противостоянии с «Рейнджерс». Нет, в этот раз они не нанесли почти 50 бросков за основное время, но зато дважды застали врасплох Игоря Шестёркина уже в первой половине периода. И, как в стартовой встрече нынешнего турнира, в роли забойщика выступил Евгений Кузнецов, отличившийся уже на 111-й секунде. Россиянин подхватил шайбу в средней зоне, в одиночку прорвался к воротам и зарядил в левую девятку. А уже пять минут спустя на табло свою фамилию зажёг и Стефан Ноусен.

К этому моменту в плей-офф успела сформироваться любопытная традиция. Если Кузнецов забивает, то «Каролина» не проигрывает. Однако гости были полны решимости её прервать и ещё в первой половине стартового периода огорчили Фредерика Андерсена, вновь сменившего в «рамке» Петра Кочеткова. Уилл Кайлли убежал в отрыв и оставил не у дел датчанина. Однако своё веское слово наконец сказал лучший бомбардир «ураганов» в регулярке Себастиан Ахо, впервые выступивший в роли снайпера в серии. Финн откликнулся на пас Джейка Гюнцеля и в касание «расстрелял» российского вратаря.

Однако удержать это преимущество подопечным Бриндамора не удалось. Во втором периоде они позволили отметиться голом Баркли Гудроу, а в третьем пропустили от Алексиса Лафреньера. В последнем эпизоде крайне неудачно сработал Андерсен, позволивший сопернику пропихнуть шайбу в сетку практически с нулевого угла. Счёт фантастическим образом стал равным, а под угрозой оказалась как серия Кузнецова, так и пребывание «Каролины» в Кубке Стэнли. Но в нужный момент на авансцену вышел другой россиянин, не покидавший лёд без очков в двух предыдущих встречах.

Затяжная атака хозяев в большинстве завершилась зубодробительным броском от синей линии в исполнении Брэди Шея — бывшего защитника «Рейнджерс», отыгравшего за коллектив без малого пять сезонов. А в роли подносчиков снарядов выступили как оформивший ассистентский дубль Теуво Теравяйнен, так и Андрей Свечников. Благодаря этому он набрал своё девятое (2 + 7) очко в нынешнем розыгрыше трофея и поднялся на вторую строчку в списке лучших бомбардиров «Харрикейнз». Больше лишь у вышеупомянутого Ахо (3 + 7).

За оставшиеся три минуты игроки «Рейнджерс» не смогли организовать очередной камбэк и потерпели первое поражение не только в полуфинале конференции, но и в турнире в целом. А одним из антигероев стал Артемий Панарин. Россиянин провёл на льду более 18 минут, но лишь раз попал в створ и завершил матч с показателем полезности «-3». И вряд ли он обрадовался тому, что обошёл самого Павла Буре по числу игр в Кубке Стэнли.

Засуха Ничушкина и ключевой пас Дадонова

Помимо победной серии «Рейнджерс», в этот день прервалась ещё одна, даже более значимая для российских болельщиков. Ведь нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не только занимал первое место в гонке снайперов с девятью голами, но и забивал абсолютно в каждом из первых семи матчей турнира, чего ранее не удавалось никому. Но в этот раз не преуспел и покинул лёд с нулём в графе «заброшенные шайбы», став одним из самых «минусовых» хоккеистов команды («-2»). Правда, неважно сыграл не только он, но и абсолютное большинство его партнёров, включая Натана Маккиннона.

Да, канадец отметился результативной передачей, ассистировав Микко Рантанену на 31-й минуте встречи, но тем самым помог «Эвеланш» лишь ненадолго восстановить паритет. К этому моменту они уже позволили Логану Стэнковену впервые в карьере отличиться в Кубке Стэнли, а ближе к концу второго периода своё имя на табло зажёг и Тайлер Сегин. Причём забил он с шикарной поперечной передачи Евгения Дадонова, набравшего очки впервые за пять игр.

Как оказалось впоследствии, этот гол так и остался победным. В оставшееся время «Колорадо» отчаянно пытался вернуть интригу, но лишь дважды пропустил в пустые ворота. Сегин и Стэнковен оформили по дублю, а «Даллас» взял верх второй раз подряд и вырвался вперёд в противостоянии.