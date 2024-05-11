RT в Telegram
Подпишись

IIHF отстранила вратаря Федотова от участия во всех турнирах на три года

Короткая ссылка
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение запретить российскому голкиперу Ивану Федотову участвовать в Олимпийских играх.
IIHF отстранила вратаря Федотова от участия во всех турнирах на три года
  • AP
  • © Matt Slocum

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

В апреле 2022 года у Федотова закончился контракт с ЦСКА, после чего он подписал соглашение с клубом «Филадельфия Флайерз», которым был выбран на драфте 2022 года. Однако в ходе подготовки к сезону голкипер был задержан в Санкт-Петербурге и призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы в Северодвинске.

По её окончании Иван подписал новый контракт с ЦСКА, из-за чего IIHF наложила на москвичей запрет на проведение международных трансферов, а самого спортсмена отстранила на четыре месяца.

28 марта стало известно о расторжении контракта между Федотовым и ЦСКА, после чего вратарь в короткие сроки прибыл в расположение «Филадельфии».

Ранее сообщалось, что CAS работает над рассмотрением апелляций от ЦСКА и Федотова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить