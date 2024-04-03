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CAS работает над рассмотрением апелляций от ЦСКА и Федотова

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Спортивный арбитражный суд (CAS) работает над рассмотрением апелляций от ЦСКА и вратаря Ивана Федотова на решение о дисквалификации со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).
CAS работает над рассмотрением апелляций от ЦСКА и Федотова
  • Gettyimages.ru

«На сегодняшний день процедура, связанная с апелляциями, находится в работе», — приводит ТАСС сообщение CAS.

В апреле 2022 года у Федотова закончился контракт с ЦСКА, после чего он подписал соглашение с «Филадельфией», которой был выбран на драфте 2022 года. Однако в ходе подготовки к сезону голкипер был задержан в Санкт-Петербурге и призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы в Северодвинске.

По её окончании Иван подписал новый контракт с ЦСКА, из-за чего Международная федерация хоккея (IIHF) наложила на москвичей запрет на проведение международных трансферов, а самого спортсмена отстранила на четыре месяца.

28 марта стало известно о расторжении контракта между Федотовым и ЦСКА, после чего вратарь в короткие сроки прибыл в расположение «Филадельфии».

Ранее сообщалось, что североамериканские журналисты скептически отнеслись к готовности Федотова играть в НХЛ.

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