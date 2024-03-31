Североамериканские журналисты скептически отнеслись к готовности Федотова играть в НХЛ

Журналисты портала Sportsnet оценили перспективы экс-голкипера ЦСКА Ивана Федотова стать основным вратарём команды «Филадельфия Флайерз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Эксперты сошлись во мнении, что россиянин располагает отличными для голкипера габаритами, что помогает ему делать меньше движений и тратить меньше энергии при спасении собственных ворот.

«Однако, когда он выходит из ворот, у него слишком много отскоков, тем самым он теряет данное преимущество. Мы рассматриваем Федотова скорее как запасного вратаря НХЛ», — говорится в материале.

Федотов известен по выступлениям за нижнекамский «Нефтехимик», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Состав ЦСКА он пополнил в 2021 году и в первом же сезоне выиграл Кубок Гагарина. При этом в 2022-м он завоевал серебро Олимпийских игр в составе сборной.

Ранее Федотов прокомментировал свой переход в «Филадельфию».