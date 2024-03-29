Экс-вратарь ЦСКА Федотов — о переходе в «Филадельфию»: наконец-то я здесь

Бывший голкипер ЦСКА Иван Федотов прокомментировал свой переход в «Филадельфию», выступающую в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Прошло очень много времени, но я наконец-то здесь. Я взволнован, но счастлив быть здесь. Эти два года были действительно трудными для меня», — сказал Федотов на пресс-конференции.

Голкипер отметил, что темп игры в НХЛ на порядок быстрее, нежели в российском первенстве. При этом спортсмен подчеркнул, что в КХЛ множество игроков, которые смогли бы проявить себя за океаном.

Федотов известен по выступлениям за нижнекамский «Нефтехимик», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Состав ЦСКА он пополнил в 2021 году и в первом же сезоне выиграл Кубок Гагарина. При этом в 2022-м он завоевал серебро Олимпийских игр в составе сборной.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников пожелал Федотову удачи в «Филадельфии».