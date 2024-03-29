Кожевников — о переходе Федотова в «Филадельфию»: дай бог, чтобы всё получилось

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал переход экс-голкипера ЦСКА Ивана Федотова в клуб «Филадельфия Флайерз», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Нормальная новость. Видно, что его там ждут. Не знаю, на какую позицию его берут и удастся ли ему стать основным вратарём. Дай бог, чтобы всё получилось. Исход зависит только от него», — сказал Кожевников РИА Новости.



Он также отметил, что во «Флайерз» не утратили интерес к голкиперу, потому что за океаном по-другому относятся к неудачным выступлениям спортсменов.



«Не как у нас: плохо сыграл — никому больше не нужен», — добавил он.

В текущем сезоне КХЛ Федотов в общей сложности сыграл за армейцев в 49 встречах, в которых пропустил 117 шайб. В регулярке он отразил 91,4% бросков, а в плей-офф — 91,6%. Также в его активе пять матчей на ноль.

Ранее «Филадельфия» объявила о переходе Федотова.