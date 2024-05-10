Бросок в историю: Панарин вновь принёс победу «Рейнджерс» в Кубке Стэнли, Ничушкин забил в седьмом матче плей-офф подряд

Артемий Панарин принёс победу «Рейнджерс» в матче второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной», забросив шайбу в овертайме. Все четыре гола российского нападающего в текущем плей-офф оказались решающими, что стало повторением рекорда франшизы. Игорь Шестёркин отразил 45 бросков и был признан первой звездой встречи. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в игре с «Далласом» и стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось забить в семи стартовых играх на вылет.

Трио звёзд



Серия второго раунда Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Каролиной» перебралась в Роли. Парни с Бродвея приехали в гости к «Харрикейнз» с комфортным преимуществом в две домашние победы и боевым настроем. Хозяева же внесли изменения в состав: место в воротах впервые в этом плей-офф занял Пётр Кочетков, а Евгений Кузнецов вернулся после отсутствия во втором матче.

«Каролина» начала матч по-хозяйски, захватив инициативу и осадив ворота Игоря Шестёркина. Уже на старте российскому вратарю пришлось изрядно потрудиться: только в первом периоде оппоненты нанесли 17 бросков в створ, и один из них всё-таки достиг цели. Начал голевую комбинацию Андрей Свечников, перехвативший шайбу у борта в чужой зоне, а завершил Джейк Гюнтцель, подправивший снаряд после броска Дмитрия Орлова.

Во втором периоде гости сумели оправиться от стартового натиска соперника и стали чаще совершать набеги на владения Кочеткова. Россиянин смотрелся уверенно, а в одном из моментов выручил при выходе один на один Артемия Панарина. Но в конце концов и за его спиной загорелся красный свет, причём, что обиднее всего для «Каролины», гол команда пропустила при игре в большинстве. Мика Зибанеджад и Крис Крайдер убежали в быструю контратаку, и последний не оставил шансов Петру.

А в начале третьего периода гости вышли вперёд. Хитро сыграл в голевом моменте Панарин: прорвался по левому борту, но не стал бросать сам, а сделал скидку назад на Алекси Лафреньера, который умело воспользовался шансом. «Харрикейнз» бросился отыгрываться, но долгое время у хозяев ничего не получалось: игроки «Рейнджерс» отрабатывали в защите, а Шестёркин подчищал всё на последнем рубеже. В его активе 45 сейвов в этой встрече (и феноменальные 99 за два последних матча).

В концовке Род Бриндамор вынужден был снять Кочеткова, и наконец его команде удалось выжать максимум из численного преимущества. За 96 секунд до финальной сирены Свечников сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Правда, продлился он меньше двух минут. Панарин выиграл борьбу на пятаке и удачно подставил клюшку так, что шайба между его ног влетела в ворота. После игры Артемий признался, что сам не до конца понял, как ему это удалось.

Для россиянина это уже четвёртый победный гол в этом плей-офф. Такое в истории «Рейнджерс» до него удавалось сотворить лишь троим игрокам — Фрэнку Буше в 1928 году, а также Брайану Литчу и Марку Мессье в 1994-м. Именно тогда, 30 лет назад, парни с Бродвея последний раз в клубной истории начинали плей-офф с семи побед подряд — и завершили его завоеванием главного трофея. Дружина Питера Лавиолетта идёт по тому же графику и находится в шаге от финала конференции.

Нельзя не упомянуть, что по итогам матча тремя главными звёздами были признаны россияне — Шестёркин, Панарин и Свечников.



Серия Ничушкина

Не менее захватывающим получился и другой матч дня — между «Колорадо» и «Далласом». После первого игрового отрезка хозяева вели со счётом 1:0, а во втором выдали настоящую голевую феерию, отправив в ворота Александра Георгиева ещё три шайбы. Главной задачей «Старз» было не наступить на те же грабли, что и в первой игре этой серии двумя днями ранее. Тогда команда Питера Дебура уверенно начала игру и повела с преимуществом в три шайбы, но в концовке провалилась и позволила «Эвеланш» не только отыграться, но и вырвать победу в овертайме.

Отчётная встреча едва не пошла по тому же сценарию. В третьем периоде «Колорадо» вновь замахнулся на камбэк, забросив три шайбы подряд и сократив отставание до минимума. Интересно, что начал этот забойный отрезок бывший игрок «Далласа» Йоэль Кивиранта.

А на 57-й минуте отличился Валерий Ничушкин, классно выбравший позицию на пятаке. Российский нападающий не уходит со льда без заброшенной шайбы на протяжении всех семи игр «Эвеланш» в текущем плей-офф. Он стал лишь вторым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалась такая серия. Ранее единоличный рекорд принадлежал Пэту Лафонтейну, который также забивал в семи первых матчах в 1992 году.

Кроме того, этот гол Биг Вэла уже девятый в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Столько же шайб он забросил в чемпионском для «Колорадо» 2022 году за 20 матчей. Россиянин делит лидерство среди снайперов плей-офф с Заком Хайманом из «Эдмонтона».

К сожалению для «Эвеланш», этих усилий не хватило для того, чтобы сравнять счёт в матче и попытаться спасти его в овертайме. Финальный навал на ворота Джейка Эттингера успеха не принёс, а вот защитник «Старз» Эса Линделль воспользовался тем, что оппоненты сняли вратаря, и поразил пустые ворота за 41 секунду до финальной сирены (5:3). Таким образом, счёт в серии сравнялся — 1-1. Она продолжится в Денвере на домашней арене «Колорадо».