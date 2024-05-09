Розен: Кочетков дебютирует в нынешнем плей-офф НХЛ с «Рейнджерс»

Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков сыграет в нынешнем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает журналист Дэн Розен, россиянин выйдет на лёд в третьей встрече второго раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс». Игра состоится в ночь на 10 мая.

Для Кочеткова это первая игра в плей-офф в нынешнем сезоне. До него в воротах команды стоял Фредерик Андерсен.

В регулярном чемпионате россиянин сыграл за команду в 41 матче и одержал победу в 22 играх.

Ранее The Athletic включил Кочеткова в список претендентов на приз лучшему новичку сезона НХЛ.