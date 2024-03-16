The Athletic включил Кочеткова в список претендентов на приз лучшему новичку сезона НХЛ

Голкипер «Каролина Харрикейнз» Пётр Кочетков попал в список пяти главных претендентов на награду «Колдер Трофи», которая вручается лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Журналисты The Athletic поставили Кочеткова на пятую строчку в списке главных соискателей «Колдер Трофи». Выше него расположились защитник «Нью-Джерси Девилз» Люк Хьюз, форвард «Миннесота Уайлд» Марко России, его одноклубник Брок Фэйбер.

Возглавил список форвард «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард, выбранный под первым номером на драфте НХЛ 2023 года.

В нынешнем регулярном чемпионате Кочетков провёл 34 матча, в которых в среднем отражал 91,1% бросков. А его коэффициент надёжности на этом отрезке составил 2,35.

Ранее сообщалось, что шведский хоккеист российского происхождения команды «Саскатун Блэйдс» Александр Суздалев, выбранный «Вашингтон Кэпиталз» на драфте НХЛ, забросил шайбу в стиле лакросс в матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги (WL) с «Мус-Джо Уорриорз».