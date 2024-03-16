Выбранный на драфте «Вашингтоном» Суздалев забросил лакросс-гол в WHL
«Саскатун» взял верх со счётом 6:3, а Суздалев отметился дублем. Причём первая шайба была заброшена в стиле лакросс — спортсмен поднял шайбу на крюком и быстрым движением переложил её в ворота.
Суздалев — сын известного игрока в хоккей с мячом Анатолия Суздалева, который родился в Хабаровске, но впоследствии перебрался в Швецию. На драфте Национальной хоккейной лиги 2022 года был выбран в третьем раунде под общим 70-м номером. В нынешнем сезоне WHL набрал 21 (9 + 12) очков в 27 встречах.
Ранее сообщалось, что «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).