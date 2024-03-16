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Выбранный на драфте «Вашингтоном» Суздалев забросил лакросс-гол в WHL

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Шведский хоккеист российского происхождения команды «Саскатун Блэйдс» Александр Суздалев, выбранный «Вашингтон Кэпиталз» на драфте НХЛ, забросил шайбу в стиле лакросс в матче регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги (WL) с «Мус-Джо Уорриорз».

«Саскатун» взял верх со счётом 6:3, а Суздалев отметился дублем. Причём первая шайба была заброшена в стиле лакросс — спортсмен поднял шайбу на крюком и быстрым движением переложил её в ворота.

Суздалев — сын известного игрока в хоккей с мячом Анатолия Суздалева, который родился в Хабаровске, но впоследствии перебрался в Швецию. На драфте Национальной хоккейной лиги 2022 года был выбран в третьем раунде под общим 70-м номером. В нынешнем сезоне WHL набрал 21 (9 + 12) очков в 27 встречах.

Ранее сообщалось, что «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

 

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