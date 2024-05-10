Ничушкин забил в седьмом матче плей-офф подряд и повторил рекорд НХЛ

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по продолжительности голевой серии со старта розыгрыша плей-офф.

Встреча в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 5:3 в пользу «Даллас Старз».

Россиянин отметился голом. Таким образом, Ничушкин забросил в этом плей-офф уже девять шайб в семи матчах и сравнялся с Пэтом Лафонтейном, который в 1992 году также забил в семи матчах со старта плей-офф подряд, что является лучшим результатом в истории НХЛ.

Ранее сообщалось, что Шестёркин стал первой звездой матча с «Каролиной», Панарин и Свечников — в тройке.