Шестёркин стал первой звездой матча с «Каролиной», Панарин и Свечников в тройке

Стали известны лучшие игроки третьего матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролиной Харрикейнз».

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин был признан первой звездой матча. Он отразил 45 бросков из 47.

Второй звездой стал российский форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин (1 + 1). В игре он забросил победную шайбу в овертайме и отметился результативной передачей.

Третьей звездой матча был признан нападающий «Каролины» Андрей Свечников (1 + 1). Россиянин записал в свой актив гол и передачу.

Ранее Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» по победным голам в розыгрыше Кубка Стэнли.