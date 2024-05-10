Шестёркин стал первой звездой матча с «Каролиной», Панарин и Свечников в тройке
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- © Godofredo A. Vásquez
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин был признан первой звездой матча. Он отразил 45 бросков из 47.
Второй звездой стал российский форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин (1 + 1). В игре он забросил победную шайбу в овертайме и отметился результативной передачей.
Третьей звездой матча был признан нападающий «Каролины» Андрей Свечников (1 + 1). Россиянин записал в свой актив гол и передачу.
Ранее Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» по победным голам в розыгрыше Кубка Стэнли.