Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» по победным голам в розыгрыше Кубка Стэнли
- AP
Панарин забросил победную шайбу в овертайме в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».
Данная шайба стала четвёртой для 32-летнего россиянина в нынешнем плей-офф.
Таким образом, он смог повторить рекорд по количеству победных шайб в пределах одного розыгрыша Кубка Стэнли, принадлежавший трём игрокам: Фрэнку Буше (1928), Брайану Литчу (1994) и Марку Мессье (1994).
Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра между командами состоится 12 мая в Роли.
Ранее Шестёркин повторил исторический рекорд «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.