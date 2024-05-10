Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» по победным голам в розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин смог повторить рекорд по победным шайбам в плей-офф в истории клуба.

Панарин забросил победную шайбу в овертайме в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».

Данная шайба стала четвёртой для 32-летнего россиянина в нынешнем плей-офф.

Таким образом, он смог повторить рекорд по количеству победных шайб в пределах одного розыгрыша Кубка Стэнли, принадлежавший трём игрокам: Фрэнку Буше (1928), Брайану Литчу (1994) и Марку Мессье (1994).

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра между командами состоится 12 мая в Роли.

Ранее Шестёркин повторил исторический рекорд «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.