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Шестёркин повторил исторический рекорд «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 45 бросков по воротам в третьем матче плей-офф Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».
Шестёркин повторил исторический рекорд «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Chris Seward

Россиянин одержал свою седьмую подряд победу со старта нынешнего плей-офф и повторил рекорд всех времён в истории «Рейнджерс», установленный в 1994 году Майком Рихтером.

Напомним, что встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра между командами состоится 12 мая в Роли.

Ранее Панарин сравнялся с Буре и Войновым по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян.

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