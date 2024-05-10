Шестёркин повторил исторический рекорд «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ
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- © Chris Seward
Россиянин одержал свою седьмую подряд победу со старта нынешнего плей-офф и повторил рекорд всех времён в истории «Рейнджерс», установленный в 1994 году Майком Рихтером.
Напомним, что встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.
Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра между командами состоится 12 мая в Роли.
Ранее Панарин сравнялся с Буре и Войновым по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян.