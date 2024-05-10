Панарин сравнялся с Буре и Войновым по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян
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Панарин (64) сравнялся с Павлом Буре и Вячеславом Войновым и теперь занимает 36-е место по числу матчей в плей-офф НХЛ.
Следующей целью Панарина является Валерий Каменский, на счету которого 66 матчей в плей-офф турнира.
Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.
Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра между командами состоится 12 мая в Роли.
Ранее гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения во втором матче серии с «Далласом».