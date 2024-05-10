Панарин сравнялся с Буре и Войновым по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей в третьем матче плей-офф Кубка Стэнли с «Каролина Харрикейнз».

Панарин (64) сравнялся с Павлом Буре и Вячеславом Войновым и теперь занимает 36-е место по числу матчей в плей-офф НХЛ.

Следующей целью Панарина является Валерий Каменский, на счету которого 66 матчей в плей-офф турнира.

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра между командами состоится 12 мая в Роли.

Ранее гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения во втором матче серии с «Далласом».