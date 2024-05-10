RT в Telegram
Подпишись

Панарин сравнялся с Буре и Войновым по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян

Короткая ссылка
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей в третьем матче плей-офф Кубка Стэнли с «Каролина Харрикейнз».
Панарин сравнялся с Буре и Войновым по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян
  • AP
  • © David Zalubowski

Панарин (64) сравнялся с Павлом Буре и Вячеславом Войновым и теперь занимает 36-е место по числу матчей в плей-офф НХЛ.

Следующей целью Панарина является Валерий Каменский, на счету которого 66 матчей в плей-офф турнира.

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра между командами состоится 12 мая в Роли.

Ранее гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения во втором матче серии с «Далласом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить