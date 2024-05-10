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Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения во втором матче серии с «Далласом»

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«Колорадо Эвеланш» уступил «Даллас Старз» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения во втором матче серии с «Далласом»
  • AP
  • © Tony Gutierrez

Встреча в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 5:3.

В составе «Далласа» шайбы забросили Миро Хейсканен (дубль), Роопе Хинц, Тайлер Сегин и Эса Линделль.

У «Колорадо» отличились Йоэль Кивиранта, Брэндон Дьюхейм и российский нападающий Валерий Ничушкин. Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 26 бросков по своим воротам.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующая игра между командами состоится 12 мая в Денвере.

Ранее гол Панарина и 45 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину».

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