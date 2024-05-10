Гол Панарина и 45 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»

«Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Каролина Харрикейнз» в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» отличились Крис Крайдер и Алекси Лафреньер. Российский нападающий Артемий Панарин забросил победную шайбу в овертайме и отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 45 бросков по воротам.

За «Каролину» шайбы забросили Джейк Гюнцель и российский форвард Андрей Свечников. У защитника «Харрикейнз» Дмитрия Орлова одна голевая передача. На счету вратаря «Каролины» Петра Кочеткова 22 спасения.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра между командами состоится 12 мая в Роли.

Ранее «Флорида» обыграла «Бостон» во втором матче серии, у Бобровского — 14 сейвов.