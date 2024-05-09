«Флорида» обыграла «Бостон» во втором матче серии, у Бобровского — 15 сейвов

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Бостон Брюинз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 6:1.

Российский голкипер победителей Сергей Бобровский совершил 15 спасений. Его партнёры по команде Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко не отметились результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии ничейный — 1-1. Следующий матч состоится 11 мая.

Ранее сообщалось, что Валерий Ничушкин единолично возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли — 2024.