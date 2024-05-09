«Флорида» обыграла «Бостон» во втором матче серии, у Бобровского — 15 сейвов
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Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 6:1.
Российский голкипер победителей Сергей Бобровский совершил 15 спасений. Его партнёры по команде Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко не отметились результативными действиями.
Таким образом, счёт в серии ничейный — 1-1. Следующий матч состоится 11 мая.
Ранее сообщалось, что Валерий Ничушкин единолично возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли — 2024.