Эффектный камбэк: гол и пас Задорова помогли «Ванкуверу» перевернуть игру с «Эдмонтоном» в Кубке Стэнли

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров был признан второй звездой стартового матча четвертьфинальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». Россиянин отметился голом и результативной передачей, помог команде отыграться со счёта 1:4 и одержать волевую победу. «Флорида» с Сергеем Бобровским в воротах разгромила «Бостон» и взяла убедительный реванш за поражение в первом матче серии. Концовка встречи запомнилась множественными потасовками, в одной из которых принял участие Дмитрий Куликов.

Волевая победа «Ванкувера»

Никита Задоров стал одним из главных героев первого матча серии плей-офф НХЛ между «Ванкувером» и «Эдмонтоном». Начался он для хозяев весьма плачевно из-за нарушения численного состава уже на 40-й секунде. Игроки «Ойлерз», пусть и не с первой попытки, уверенно разыграли большинство — отличился Зак Хайман. Второй гол влетел в ворота латвийского голкипера Артура Шилова, экстренно вызванного из фарм-клуба по ходу серии с «Нэшвиллом», ближе к концу периода отличился Маттиас Экхольм. «Кэнакс» же в атаке выглядел довольно беззубо, сумев совершить лишь пять бросков в створ.

После перерыва хозяева сумели отквитать один гол усилиями Дакоты Джошуа, но существенного перелома это не внесло. Гости контролировали ход встречи и в середине игрового отрезка смогли отличиться дважды за 45 секунд: сначала гол на свой счёт записал Коди Сеси, а затем Хайман оформил дубль. Для канадского нападающего эти шайбы стали восьмой и девятой в нынешнем плей-офф, вследствие чего он сместил с первой строчки снайперской гонки Валерия Ничушкина, в активе которого восемь голов. Примечательно, что за всю историю Кубка Стэнли за первые шесть матчей лишь один игрок смог забросить больше, и это случилось более 100 лет назад. В 1919 году Ньюси Лалонд отличился 11 раз за «Монреаль».

Счёт 1:4 при той невзрачной игре, что демонстрировал «Ванкувер» на протяжении полутора периодов, казался приговором. Однако ещё до второго перерыва хозяева смогли довести до логического завершения ещё одну свою атаку, пусть и не без элемента везения. После броска Элиаса Линдхольма шайба срикошетила в ворота от клюшки голкипера «Ойлерз» Стюарта Скиннера.

А в третьем периоде игра полностью перевернулась. Гости пропустили три шайбы меньше чем за пять минут, а одним из активных творцов камбэка «Ванкувера» стал Задоров, признанный затем второй звездой встречи. Он забросил вторую шайбу на этом отрезке, поддержав начинание Джея Ти Миллера: его мощный щелчок от синей линии оказался неберущимся для Скиннера. Это уже третий гол россиянина в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Столько же, для сравнения, у одного из лидеров «Рейнджерс», Артемия Панарина. Среди защитников «Кэнакс» такого же результата за первые семь матчей плей-офф добивался только Роберт Нордмарк в 1989 году.

Но на этом российский защитник не остановился и записал себе в актив ещё и результативную передачу, разогнав победную атаку, которую завершил Конор Гарланд. Интересно, что эти две шайбы разделило всего 39 секунд. По окончании матча Задоров отметил, что на такой перелом его команду вдохновила игра «Реала» в Лиге чемпионов. Мадридцы одержали волевую победу в матче с «Баварией», забив два мяча в концовке.

«В этой команде сильна вера в свои силы. Не думаю, что кто-то сдался, даже когда мы проигрывали 1:4. Мы сохраняли позитивный настрой, потому что нам нравится наша игра в формате «пять на пять». Нужно отдать должное каждому парню в этой раздевалке», — заявил Задоров.

Уверенный реванш «Флориды»

До начала плей-офф многие эксперты относили «Флориду» к числу основных фаворитов розыгрыша. Тем неожиданнее стало разгромное поражение, которое «Пантерз» потерпел в первом матче второго раунда с «Бостоном» (1:5). Возможно, сказался длительный простой команды в ожидании соперника, ведь свою серию с «Тампой» подопечные Пола Мориса завершили в пяти матчах, а «Брюинз» с «Торонто» разбирались в семи.

Так или иначе, но вторая встреча получилась полной противоположностью предыдущей, и хозяева уверенно реабилитировались перед своими фанатами за досадную оплошность двумя днями ранее.

Впрочем, первый период остался за гостями: в середине отрезка Чарли Койл наказал «Флориду» за небрежность при выходе из своей зоны. Но уже во втором игровом отрезке хозяева перехватили инициативу и отправили в ворота противника три безответные шайбы, а в третьем оформили форменный разгром — 6:1.

Самым активным творцом этой победы стал капитан «Пантерз» Александр Барков. Он дважды забросил сам и столько же раз ассистировал партнёрам. Именно финский нападающий был признан первой звездой матча. У голкипера Сергея Бобровского было не так много работы в этой встрече, но он с ней справился вполне успешно, отразив 14 из 15 бросков по своим владениям.

Нельзя не отметить, что последние десять минут встречи запомнились совсем не хоккейными событиями, а множественными стычками, провокациями и потасовками. Арбитры матча выписали за это время 12 дисциплинарных штрафов. Все их получатели досрочно отправились в раздевалки. Среди дебоширов оказался и российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов, чью стычку с Джастином Бразо фанаты мгновенно окрестили танцем: их движения на льду в один из моментов слишком напомнили характерные движения танго. Несмотря на удаление, Куликов завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Владимир Тарасенко провёл на льду 12 минут 49 секунд и запомнился за это время лишь двумя бросками в створ.