Сейвы Шестёркина, передачи Панарина, серия Ничушкина: «Рейнджерс» и «Колорадо» вырвали победы в овертайме в плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» и «Колорадо» в овертаймах вырвали победы у «Каролины» и «Далласа» с одинаковым счётом 4:3 во втором раунде Кубка Стэнли. Подопечным Питера Лавиолетта помогли взять верх в домашних стенах ассистентский хет-трик Артемия Панарина и 54 сейва Игоря Шестёркина. В свою очередь, «Харрикейнз» совершили камбэк на выезде. В первом периоде они пропустили три безответные шайбы, но сумели восстановить равновесие. Одним из главных героев в составе команды стал Валерий Ничушкин, отметившийся восьмым голом в текущем плей-офф и возглавивший гонку снайперов.

Триллер от «Рейнджерс» и «Каролины»

Отчётный игровой день НХЛ получился невероятно ярким и богатым на события. Команды подарили болельщикам два матча, исход которых был не ясен до самого конца, а победителя пришлось определять в овертайме. Для начала концерт устроили «Рейнджерс» и «Каролина».

Стартовала встреча неплохо для подопечных Питера Лавиолетта. Алекси Лафреньер быстро открыл счёт броском с довольно острого угла в дальнюю девятку. Переломить ход противостояния соперникам удалось благодаря агрессии Андрея Свечникова. В одном из эпизодов он за воротами атаковал Игоря Шестёркина грубым силовым приёмом. На льду тут же разгорелась массовая потасовка. Причём добраться до обидчика пытался и голкипер, но его остановили судьи.

Нарушитель отправился на скамейку штрафников сразу на четыре минуты, зато партнёры получили нужный заряд эмоций и разозлились. Едва вернувшись на площадку, нападающий помог восстановить равновесие Джейку Гюнцелю. А за шесть секунд до перерыва Дмитрий Орлов подправил снаряд на пятаке, воспользовавшись набросом Брэди Шея.

В непростой момент, как это часто бывало в текущем сезоне, на помощь партнёрам пришёл Артемий Панарин. В середине второго периода он разогнал контратаку команды и оставил шайбу Адаму Фоксу. А тот уже нашёл на дальней штанге оформившего дубль Лафреньера. Правда, в составе «Харрикейнз» дважды отличился Гюнцель, причём опять «в раздевалку». Но в заключительном отрезке Панарин набрал второе очко, выступив в ассистентах ещё и у Криса Крайдера.

Далее на первый план вышел Шестёркин. Во многом благодаря ему «Рейнджерс» вообще довели дело до овертайма, ведь на исходе основного времени оппоненты упустили стопроцентный шанс. Сета Джарвиса вывели почти один на один, но голкипер грамотно переместился на линии и выручил.

После небольшого перерыва россиянин продолжил спасать, тем более хозяева дважды оставались в меньшинстве. Чего стоит хотя бы эпизод, когда Себастьян Ахо выкатился на него и пытался завезти снаряд в дальний, но Шестёркин перекрыл створ щитком. В изумлении от некоторых его сейвов болельщики принимались хором скандировать фамилию.

А в концовке второго овертайма, когда казалось, дело идёт к третьему, «Рейнджерс» сами реализовали большинство. Отрадно, что Панарин и в эпизоде с решающим голом также отметился результативным пасом. Его бросок принял на себя защитник, но шайба отскочила к Зибанеджаду в угол площадки. Тот тоже нанёс выстрел, а Винсент Трочек добил снаряд в сетку.

Таким образом, коллектив повёл в серии со счётом 2:0 и отправляется в Каролину в хорошем настроении. Благодарить за это подопечные Лавиолетта должны прежде всего Шестёркина, поскольку он отразил невероятные 54 выстрела и стал второй звездой матча, попутно одержав шестую победу в нынешнем плей-офф. Более того, он стал первым вратарём в истории клуба, записавшим себе в актив 50 + сейвов в победной встрече Кубка Стэнли. Сам отечественный хоккеист однажды совершил даже 79 — в противостоянии с «Питтсбургом» в марте 2022-го, но команда тогда уступила.

«Игорь сегодня играл восхитительно. Когда речь идёт об овертайме, и ваш вратарь делает такие сейвы... Если это второй период, у вас ещё, может, полматча где-то есть, чтобы спастись, но в овертайме такие спасения просто необходимы. Он был восхитителен», — порадовался за него Лавиолетт.

Камбэк «Колорадо»

Противостояние «Далласа» и «Колорадо» завершилось с аналогичным счётом, а определить победителя тоже удалось лишь в овертайме. Однако «Эвеланш» совершили куда более впечатляющий камбэк. Изначально складывалось впечатление, у них должно быть преимущество. Дружина Джареда Беднара получила на восстановление целую неделю, тогда как визави преодолели всю дистанцию в серии с «Вегасом» и имели на отдых всего день. Однако они подошли к игре более разогретыми и в стартовом отрезке просто смяли оппонентов.

Открыл счёт броском почти от синей линии ветеран Райан Сутер. Затем Уайатт Джонстон не оставил шансов Александру Георгиеву выстрелом после выигранного вбрасывания. Наконец, хозяева незадолго до перерыва реализовали двойное большинство. Даже странно, что россиянина не заменили. С другой стороны, спасти партнёров в моментах с голами ему было непросто. Положение «Эвеланш» могло быть ещё более сложным, если бы Кейл Макар не выбил снаряд из створа после броска Джейми Бенна.

Во втором периоде ход встречи неожиданно резко изменился. И во многом это стало возможным благодаря Валерию Ничушкину. Помогла и необоснованная грубость. Если в первом периоде нарушали правила гости, то теперь хозяева. Как раз, воспользовавшись удалением Евгения Дадонова, отечественный форвард сократил отставание.

Это помогло ему вырваться в лидеры гонки снайперов нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли с восемью голами. Кроме того, отличившись в шестом матче подряд со старта плей-офф, он повторил достижение Мартина Гавлата. Опережает их только Пэт Лафонтейн (семь).

Следом Ничушкин также в большинстве вывел на могучий удар Макара. Шайба пролетела прямо над ловушкой Джейка Эттингера. А на 39-й секунде заключительного отрезка Натан Маккиннон восстановил равновесие и морально убил соперников.

В овертайме же напомнил о себе Георгиев. Пусть он суммарно совершил всего 19 сейвов, но в нужый момент выручал партнёров. Например, Александр чудом в шпагате ловушкой дотянулся до шайбы после броска Тайлера Сегина в упор.

А на 72-й минуте «Колорадо» поставил точку, убежав в стремительную контратаку. Всю работу за товарищей выполнил Майлз Вуд. Он совершил рывок на чужую половину, сблизился с Эттингером, объехал его и отправил шайбу в сетку. Удивительно, но его отец Рэнди Вуд 29 лет назад также принёс победу своей команде в овертайме матча плей-офф. Только американец защищал цвета «Торонто» и огорчил «Чикаго». Это шестой такой дуэт в истории НХЛ после Бобби и Бретта Халлов, Петера и Пола Штястны, Макса и Петера Макнэбов, Майка и Ника Фолиньо, а также Пола и Сэма Райнхартов.