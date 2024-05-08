Шестёркин — о победе над «Каролиной»: я чуть не расплакался

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин высказался о победе над «Каролина Харрикейнз» во втором матче четвертьфинала Кубка Стэнли.

«Это всегда невероятные чувства… каждый раз. Я чуть не расплакался», — сказал Шестёркин журналистам в раздевалке после матча.

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 4:3 в овертайме.

Шестёркин отразил 54 броска по воротам и был признан второй звездой встречи.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра между командами состоится 10 мая в Роли.

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