Шестёркин — о победе над «Каролиной»: я чуть не расплакался
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- © Frank Franklin II
«Это всегда невероятные чувства… каждый раз. Я чуть не расплакался», — сказал Шестёркин журналистам в раздевалке после матча.
Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 4:3 в овертайме.
Шестёркин отразил 54 броска по воротам и был признан второй звездой встречи.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра между командами состоится 10 мая в Роли.
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