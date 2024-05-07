Российский хоккеист системы «Сан-Хосе» Романов пожаловался на цены в США

Российский вратарь системы «Сан-Хосе Шаркс» Георгий Романов рассказал о жизни в США.

«Говорят, что на зарплату АХЛ в Калифорнии прожить сложно?Да, тут высокие налоги, высокая стоимость аренды жилья. Из-за этого непросто отложить желаемую сумму на отпуск — приходится в чём-то экономить», — приводит слова Романова «Чемпионат».

В текущем сезоне на счету 24-летнего россиянина 29 матчей за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ. В апреле он дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном».

Ранее российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев высказался о жизни в Лас-Вегасе.