Гол и пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»
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Встреча в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась в овертайме со счётом 4:3.
В составе победителей шайбы забросили Майлз Вуд, Кейл Макар и Натан Маккиннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился голом и результативной передачей. Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев совершил 19 сейвов.
У «Далласа» отметились Райан Сутер, Уайатт Джонстон и Джейми Бенн.
Таким образом, счёт в серии стал 1-0. Второй матч пройдёт в ночь с 9 на 10 мая.
Ранее ассистентский хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Каролиной».