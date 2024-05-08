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Гол и пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»

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«Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол и пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»
  • AP
  • © LM Otero

Встреча в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Майлз Вуд, Кейл Макар и Натан Маккиннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился голом и результативной передачей. Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев совершил 19 сейвов.

У «Далласа» отметились Райан Сутер, Уайатт Джонстон и Джейми Бенн.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0. Второй матч пройдёт в ночь с 9 на 10 мая.

Ранее ассистентский хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Каролиной».

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